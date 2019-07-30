Новые кадры встречи Владимира Путина с народом во время празднования дня ВМФ попали в сеть, сообщает DEITA.RU.

Жители Санкт-Петербурга бурно встретили российскому лидеру, подошедшего к народу в компании множества охранников.

Крепкие ФСОшники усмиряли тех, кто проявлял свою любовь наиболее навязчиво. Владимир Путин постоял с людьми недолго и успел подать руки нескольким счастливчикам.

Президенту желании крепкого здоровья и поздравляли с праздником. Дав народу порцию президентской любви, Путин в компании охранников удалился. А россияне отметили возросшее, по их мнению, количество охранников в свите, в том числе и комментаторы видео в Instagram. Несмотря на это, президент по-прежнему любит общаться с людьми лично.

Отметим, сегодня в ФСО работают 50 тысяч агентов – почти вчетверо больше, чем было до Путина.

Говорят, что Владимир Путин к выбору охраны подходит щепетильно и ответственно. Это не проста группа лиц, обладающая специальными навыками, это, в первую очередь, люди, доказавшие свою преданность президенту.

Многие из них в процессе делают политическую карьеру - достаточно вспомнить Виктора Золотова, возглавляющего Росгвардию. Или Алексея Дюмина, ставшего губернатором Тульской области.

Видео встречи президента с народом можно посмотреть здесь - https://www.instagram.com/p/B0dnAbslmSI/.

Василий Кучин