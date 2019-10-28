Путин увеличил северные надбавки людям этой профессии

Подъемные для врачей, отправившихся работать в районы крайнего севера, увеличены в два раза, сообщает DEITA.RU.



Со следующего года не побоявшиеся уехать в регион с экстремальными условиями специалисты будут получать единовременную выплату не миллион рублей, а два миллиона. Такое нововведение озвучило Минвостокразвития.

Согласно новой стратегии развития Арктики, российские власти планируют создать там 200 тысяч новых рабочих мест, среди которых большой процент должностей медицинского характера. Чтобы мотивировать людей переезжать на север, было решено увеличить выплату.

По словам замминистра экономического развития Александра Крутикова, президент Владимир Путин идею поддержал и дал добро на рост денежной компенсации.

Серьезный стимул для врачей появится и на работу в Приморском крае. Ведь, как известно, некоторые территории региона приравнены по статусу к северным. Так, специалисты могут получить 2 миллиона от властей, если отправятся работать в Дальнегорск и подчиненные его администрации населенные пункты, Кавалеровский район, Тренерский и Ольгинский районы края.

Также северные надбавки ждут врачей, уехавших в отдаленные села Приморья - Таборово, Вострецово, Незаметное, Глубинное, Дальний Кут, Дерсу, Островное, Измайлиха, Лимонники, Метеоритное, Мельничное и другие.

Кроме того, правительство в перспективе планирует снизить цены на продукты питания на Севере, которые сейчас стоят дорого ввиду огромных затрат на транспорт. За счет каких средств - пока неизвестно. Как посчитало Минвостокразвития, на арктические расходы в ближайшие годы потребуется около 350 миллиардов рублей.

Интересно, что улучшать жизнь работающих на крайнем севере власти также планируют за счет налоговых сборов с крупных компаний, ведущих там добычу природных ресурсов.

Василий Кучин