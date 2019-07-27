Автолюбители, не имеющие диагностической карты, заплатят штраф в размере двух тысяч рублей, информирует DEITA.RU. Соответствующий документ подписал российский лидер Владимир Путин.

Президент в пятницу, 26 июля, был подписан пакет законов, которые усиливают не только административную, но и уголовную ответственность за нарушения в техосмотре. Например, при оформлении фиктивной диагностической карты придется раскошелиться не только юрлицам, которые должны будут заплатить до 300 тысяч рублей, но и физлицам. Штраф для обычных граждан составит ни много ни мало, а от пяти до десяти тысяч рублей.

Точно такие же штрафы предусмотрены и в том случае, если будут внесены ложные сведения в единую базу данных.

Стоит отметить, что, согласно данным Госавтоинспекции, значительное количество ДТП происходят из-за неисправности автомобильного транспорта. Многие водители по тем или иным причинам не проходят техосмотр должным образом, а приобретают диагностическую карту через интернет. Благодаря новым законам, такой возможности больше не будет. Власти рассчитывают на то, что подобная мера позволит сократить на дорогах количество аварий. Ведь штраф увеличен в четыре раза, на данный момент он составляет от 500 до 800 рублей.

Екатерина Брязгунова