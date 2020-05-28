Путин увеличивает пособие по безработице в три раза

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минтруда об увеличении минимального размера пособия по безработице в три раза: с 1500 до 4500 рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе совещания глава Минтруда Антон Котяков предложил расширить уже принятые государством меры поддержки. В частности, увеличить минимальное пособие по безработице с 1500 до 4500 рублей, установить пособие в размере одного МРОТ для лишившихся своего дела индивидуальных предпринимателей, продлить выплаты тем, кто из-за коронавируса не смог трудоустроиться в установленные законом сроки, а также дать выплату на ребенка в размере 3 тысяч рублей всем безработным, а не только тем, кто остался не удел с 1 марта. Президент России Владимир Путин поддержал предложения Минтруда.

В России, по данным Росстата, уровень безработицы составляет 5,8%. С 1 апреля, по официальным данным, работы лишились чуть более 2 млн. человек, и за это же время смогли трудоустроиться 1, 6 млн. человек. Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных сейчас наблюдается в Москве, Московской области, а также в Краснодарском крае.