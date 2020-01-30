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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин уволил главу Чувашии

Путин

Президент России Владимир Путин снял с должности руководителя Чувашии Михаила Игнатьева, сообщает DEITA.RU.

По данным ИА REGNUM, пост глава региона потерял по причине «утраты доверия».

Изначально срок полномочий Игнатьева заканчивался в августе 2020 – после 9,5 лет управления регионом – ранее он переизбирался на второй срок.

Напомним, что разговоры об исключении Игнатьева из партии «Единая Россия», членов которой он является, а также с поста главы Чувашии начались в конце января, после скандальной истории с ключами для квартир для сотрудников регионального МЧС.

Глава региона неудачно пошутил, предложив руководителю местного МЧС подпрыгнуть за ключами от жилья. Такую шутку не оценили в партии и органах власти, оценив ее как оскорбление спасателей.

Несмотря на попытки пресс-службы губернатора и регионального МЧС представить дело в легком и шуточном свете, партия и высшая власть решили отстранить главу от его поста – дело стало довольно резонансным, многие лидеры мнений высказали свою отрицательную оценку действиям главы республики.

Александра Маслова

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