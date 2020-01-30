Новости
Путин уволил главу Чувашии
30 Январь 2020, 11:20
Паспорт станет размером с банковскую карту
30 Январь 2020, 11:00
Таможня не берет на себя ответственность за интернет-посылки
30 Январь 2020, 10:40
Пять дальневосточных регионов закрывают границу с Китаем
30 Январь 2020, 10:20
Будет ли у Владивостока аэропорт от мэра
30 Январь 2020, 10:00
Россияне признались в любви к Илону Маску
30 Январь 2020, 09:40
Харрисон Форд «подрабатывает» сантехником во Владивостоке
30 Январь 2020, 09:15
Лукашенко позвал Кожемяко в Минск
30 Январь 2020, 08:45
Путин уволил главу Чувашии
Президент России Владимир Путин снял с должности руководителя Чувашии Михаила Игнатьева, сообщает DEITA.RU.
По данным ИА REGNUM, пост глава региона потерял по причине «утраты доверия».
Изначально срок полномочий Игнатьева заканчивался в августе 2020 – после 9,5 лет управления регионом – ранее он переизбирался на второй срок.
Напомним, что разговоры об исключении Игнатьева из партии «Единая Россия», членов которой он является, а также с поста главы Чувашии начались в конце января, после скандальной истории с ключами для квартир для сотрудников регионального МЧС.
Глава региона неудачно пошутил, предложив руководителю местного МЧС подпрыгнуть за ключами от жилья. Такую шутку не оценили в партии и органах власти, оценив ее как оскорбление спасателей.
Несмотря на попытки пресс-службы губернатора и регионального МЧС представить дело в легком и шуточном свете, партия и высшая власть решили отстранить главу от его поста – дело стало довольно резонансным, многие лидеры мнений высказали свою отрицательную оценку действиям главы республики.
Александра Маслова