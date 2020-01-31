telegr wh call

Новости

Путин уволил своего представителя

31 Январь 2020, 23:45

Власти придумали новые наказания для детей

31 Январь 2020, 23:15

Кошка два года жила в стене торгового центра

31 Январь 2020, 23:00

Штраф за недолив бензина появится в новом году

31 Январь 2020, 22:45

Китай усиливает армию за счет женщин

31 Январь 2020, 22:25

Депутаты законодательно запретят высаживать детей из автобусов

31 Январь 2020, 22:15

Отправлять на пересдачу за 3 одинаковых нарушения ПДД предложили в России

31 Январь 2020, 21:45

Прекратят ли авиасообщение с Китаем, сказали в Кремле

31 Январь 2020, 21:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Путин уволил своего представителя

Путин

Указ вступил в силу со дня подписания

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который освободил от должности высокопоставленного чиновника, сообщает DEITA.RU. Как пишет РБК, поста лишился полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.

Полпред больше не занимает должность со дня подписания указа – 31 января.

В Кремле уже сообщили, кто займет этот пост. По официальному сообщению, на должность своего официального представителя в Конституционном суде Путин выбрал экс-подчиненного Медведева – бывшего министра юстиции Александра Коновалова.

Читайте также:

Новый закон грозит «революцией» в регионах

Путин уволил главу Чувашии

Путин обновил состав Госсовета

Елена Миронова

Популярное

Три нарушения - лишение: новые штрафы ГИБДД

Коронавирус временно убил рынок на Спортивной во Владивостоке

Отменить налоги для ИП хотят в России

Более 130 человек в Китае избавились от вируса
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...