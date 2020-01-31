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Путин уволил своего представителя
Указ вступил в силу со дня подписания
Российский президент Владимир Путин подписал указ, который
освободил от должности высокопоставленного чиновника, сообщает DEITA.RU. Как пишет
РБК, поста лишился полномочный представитель президента в Конституционном суде
Михаил Кротов.
Полпред больше не занимает должность со дня подписания указа – 31 января.
В Кремле уже сообщили, кто займет этот пост. По официальному сообщению, на должность своего официального представителя в Конституционном суде Путин выбрал экс-подчиненного Медведева – бывшего министра юстиции Александра Коновалова.
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