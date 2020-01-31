Путин уволил своего представителя

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который освободил от должности высокопоставленного чиновника, сообщает DEITA.RU. Как пишет РБК, поста лишился полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.



Полпред больше не занимает должность со дня подписания указа – 31 января.

В Кремле уже сообщили, кто займет этот пост. По официальному сообщению, на должность своего официального представителя в Конституционном суде Путин выбрал экс-подчиненного Медведева – бывшего министра юстиции Александра Коновалова.