Путин уволил тюремного начальника

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В Сети уже появлялись слухи насчет этой отставки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности главы ФСИН России. Директор Федеральной службы исполнения наказания Геннадий Корниенко освобожден от должности.

Сообщается, что указ был подписан еще в понедельник, 30 сентября. На официальном сайте он появился только в четверг, 3 октября.

Ранее в Сети появилась информация об увольнении Корниенко. Это связывают с выходом на пенсию.

Елена Миронова

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