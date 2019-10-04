Путин уволил тюремного начальника

В Сети уже появлялись слухи насчет этой отставки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности главы ФСИН России. Директор Федеральной службы исполнения наказания Геннадий Корниенко освобожден от должности.

Сообщается, что указ был подписан еще в понедельник, 30 сентября. На официальном сайте он появился только в четверг, 3 октября.

Ранее в Сети появилась информация об увольнении Корниенко. Это связывают с выходом на пенсию.

Елена Миронова