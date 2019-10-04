Новости
Путин уволил тюремного начальника
4 Октябрь 2019, 05:00
Названы 5 финансовых ошибок, которые не дают вам стать богатым
4 Октябрь 2019, 04:15
Найден гениальный способ отомстить подпирающей машине
4 Октябрь 2019, 03:30
Госдума хочет лишать свободы за превышение скорости
4 Октябрь 2019, 02:45
Мошенники рассылают поддельные извещения по транспортному налогу
4 Октябрь 2019, 02:00
Как не пропустить пешехода и не получить штраф
4 Октябрь 2019, 01:15
«Что за бред?» – автомобилисты возмущены новым запретом
4 Октябрь 2019, 00:30
Увеличить скорость движения в городах пообещали в МВД
3 Октябрь 2019, 23:45
Путин уволил тюремного начальника
4 Октябрь 2019, 05:00
В Сети уже появлялись слухи насчет этой отставки, сообщает
DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности главы ФСИН России. Директор Федеральной службы исполнения наказания Геннадий Корниенко освобожден от должности.
Сообщается, что указ был подписан еще в понедельник, 30 сентября. На официальном сайте он появился только в четверг, 3 октября.
Ранее в Сети появилась информация об увольнении Корниенко. Это связывают с выходом на пенсию.
Елена Миронова
Читайте также:
Пенсии россиян выросли – Путин поручил
Служебные свиньи вступят в ряды ФСИН
Этих людей запретят держать в СИЗО
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...