Путин уволил важного чиновника

Один из заместителей министра освобождён от своих обязанностей, сообщает DEITA.RU.

Министерство иностранных дел лишилось одного зама руководителя ведомства. Им стал Григорий Карасин. Его место занял Евгений Иванов, который все последние годы был его коллегой и работал на похожей должности.

Сам же Карасин, возможно, теперь станет членом Совета Федерации от Сахалина. Дело в том, что в выборах на пост губернатора там победил Валерий Лимаренко, который собирается предложить его кандидатуру на выдвижение от региона в верхнею палату российского парламента.

Напомним, что накануне Владимир Путин отправил в отставку почти три десятки высоких чинов из Следственного комитета.

Дмитрий Шевченко