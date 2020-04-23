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Путин уволил заместителя главы СКР
Александр Сорочкин больше не занимает должность замглавы СК РФ
Президент России Владимир Путин распорядился отстранить от должности заместителя руководителя Следственного комитета России Александра Сорочкина, сообщает ИА DEITA.RU.
Сотрудник находился на данной руководящей должности более десяти лет – с 2007 года, а также управлял Главным военным следственным управлением СКР с 2011 года. С указом об отстранении можно ознакомиться на сайте правовой информации.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял отставку сразу трех губернаторов в разгар борьбы с коронавирусом. Так, в начале апреля стало известно об отставке Игоря Орлова, губернатора Архангельской области, днём позже – Владимира Илюхина, главы Камчатского края, также от работы на посту губернатора отошёл глава республики Коми Сергей Гапликов. Причины отставок разные – где-то руководители не выстроили должным образом работу по противодействию распространению коронавируса, в других случаях – жители региона остались недовольны работой главы на посту губернатора.