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Путин уже придумал новую должность для Медведева
Бывший премьер не остался без высокой должности, сообщает
DEITA.RU.
Российский президент Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». Документ решил судьбу бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Так, Владимир Путин решил учредить новую должность - Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Учрежденную вновь вакансию сразу, с 16 января, займет Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте Кремля.
Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил, что покидает пост председателя правительства РФ. Вместе с ним в отставку подал весь кабмин. Уже 16 января Госдума приняла кандидата от президента на пост премьера Михаила Мишустина.
Елена Миронова