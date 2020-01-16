Путин уже придумал новую должность для Медведева

Бывший премьер не остался без высокой должности, сообщает DEITA.RU.



Российский президент Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». Документ решил судьбу бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Так, Владимир Путин решил учредить новую должность - Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Учрежденную вновь вакансию сразу, с 16 января, займет Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте Кремля.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил, что покидает пост председателя правительства РФ. Вместе с ним в отставку подал весь кабмин. Уже 16 января Госдума приняла кандидата от президента на пост премьера Михаила Мишустина.

Елена Миронова