Путин вернул курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в аэропортах помещения для курения, сообщает DEITA.RU.

Изменения внесены в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Документом предусматривается, что в зданиях аэропортов России можно оборудовать специальные изолированные помещения для курения.

Однако в законе прописано немало правил. Например, курилки могут появиться только в «стерильных» зонах и в транзитных. Другими словами, это такие места в аэропортах, куда попадают только после досмотра или в ожидании стыковочного рейса.

Кроме того, стены таких курилок должны быть непрозрачными – никто снаружи не должен видеть курящих людей. Также в комнатах обязательно должны быть установлены кондиционеры.

Дмитрий Санников