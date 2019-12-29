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Путин вернул курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в аэропортах помещения для курения, сообщает DEITA.RU.
Изменения внесены в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Документом предусматривается, что в зданиях аэропортов России можно оборудовать специальные изолированные помещения для курения.
Однако в законе прописано немало правил. Например, курилки могут появиться только в «стерильных» зонах и в транзитных. Другими словами, это такие места в аэропортах, куда попадают только после досмотра или в ожидании стыковочного рейса.
Кроме того, стены таких курилок должны быть непрозрачными – никто снаружи не должен видеть курящих людей. Также в комнатах обязательно должны быть установлены кондиционеры.
Дмитрий Санников