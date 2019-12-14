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Путин внес законопроект, касающийся всех городов
Города трудовой доблести могут появиться в России, сообщает DEITA.RU. Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Государственную думу.
Звание «Город трудовой доблести» планируется присваивать городам, чьи жители в военное время обеспечивали передовые как предметами для выполнения боевых задач, так и необходимыми оборудованием и продукцией гражданского назначения.
Инициатива приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы в наступающем году. Законопроект будет разработан также благодаря многочисленным обращениям россиян, которые полагают, что предприятия того или иного города внесли значительный вклад в достижение общей победы, даже при условии, что на территории муниципалитета не велось боевых действий.
Механизм присвоения почетного звания также определён. Горожане и общественные организации вправе вносить предложения городским властям, те, в свою очередь, делегирует вопрос региональному руководству. Затем предложение будет рассматриваться оргкомитетом «Победа».
Ранее сообщалось, что в российской медицине грядет большой передел. Так, по поручению Владимира Путина скоро будут полностью отменены бумажные медицинские карты. Заменит их электронный аналог.
Софья Корф