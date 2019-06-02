Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская порадовалась в социальных сетях указу Президента России Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.



Особенно порадовало Наталью Поклонскую то, что аэропорт города Мурманска получил имя Николая Второго. «Это наша общая победа: россияне проголосовали, и нас услышали!», - не скрывает Наталья Владимировна радости в социальных сетях.

Заслуга Николая Второго состоит в том, что летом 1916 года он повелел основать на северном побережье Романов-на-Мурмане. Он стал последним городом, основанным в Российской империи. Справедливости ради, стоит отметить, что особых успехов во время правления Николая Второго в этом населенном пункте достигнуто не было: спустя чуть более полугода он уже отрекся от престола. По-настоящему развитие уже Мурманска началось в конце 1920-х – начале 1930-х годов.

Дмитрий Санников