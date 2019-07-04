На совещании с членами правительства президент уточнил, как
прошел выпуск мормлеков, сообщает DEITA.RU.
Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев ответил на вопрос президента о том, «живы ли все косатки».
«Просто выпустили, Владимир Владимирович», – сказал чиновник.
Он также добавил, что все мормлеки, освобожденные из «китовой тюрьмы» уже добрались до места, где их выловили. По маякам видно, что все косатки и белухи адаптировались.
Также Гордеев похвалил сотрудников ГИБДД Приморского и Хабаровского краев, которые помогали в транспортировке животных.
«Их все ругают не переставая, хоть вы похвалили», – сказал президент.
Отметим, что даже после выпуска мормлеков на волю скандал вокруг «китовой тюрьмы» не утих. Теперь народный гнев перекинулся на ВНИРО, который занимался выпуском мормлеков. По словам экологов и активистов, которые пристально следят за происходящим в «китовой тюрьме», животных буквально выбросили в море. Не провели адаптацию, не доставили в нужное место. Кроме того, по некоторым данным, радиомаяки на плавники косаток прикрепили неправильно.
Ранее мы писали о том, что ВНИРО оплатит все убытки отловщикам косаток и белух. Суммы контрактов за перевозку животных к местам выпуска почти в два раза больше сумм штрафов.
Елена Миронова