На совещании с членами правительства президент уточнил, как прошел выпуск мормлеков, сообщает DEITA.RU.



Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев ответил на вопрос президента о том, «живы ли все косатки».

«Просто выпустили, Владимир Владимирович», – сказал чиновник.

Он также добавил, что все мормлеки, освобожденные из «китовой тюрьмы» уже добрались до места, где их выловили. По маякам видно, что все косатки и белухи адаптировались.

Также Гордеев похвалил сотрудников ГИБДД Приморского и Хабаровского краев, которые помогали в транспортировке животных.

«Их все ругают не переставая, хоть вы похвалили», – сказал президент.

Отметим, что даже после выпуска мормлеков на волю скандал вокруг «китовой тюрьмы» не утих. Теперь народный гнев перекинулся на ВНИРО, который занимался выпуском мормлеков. По словам экологов и активистов, которые пристально следят за происходящим в «китовой тюрьме», животных буквально выбросили в море. Не провели адаптацию, не доставили в нужное место. Кроме того, по некоторым данным, радиомаяки на плавники косаток прикрепили неправильно.

Ранее мы писали о том, что ВНИРО оплатит все убытки отловщикам косаток и белух. Суммы контрактов за перевозку животных к местам выпуска почти в два раза больше сумм штрафов.

Елена Миронова