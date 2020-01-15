Путин всех обыграл: президент не хочет повторения 90-х

Руководитель Центра развития региональной политики прокомментировал предложенные президентом в ходе послания к Федеральному Собранию поправки в конституцию РФ, сообщает DEITA.RU.



В ходе своей речи президент Путин анонсировал изменение баланса институтов власти в России.

Так, он призвал повысить роль и значение парламента в жизни России, увеличить роль парламентских партий. Согласно предложению, парламент должен предложить президенту кандидата в премьер-министры, и президент не будет иметь права отклонить этого кандидата.

Но за главой государства останется полномочие отправлять в отставку как премьера, так и членов правительства. Россию ждет соответствующий референдум по вопросам смены политической модели.

«Ну вот все и встало на свои места. Совершенно очевидно, что Путин обыграл всех тех, кто пытался его в очередной раз предугадать. Очевидно, что Госдума усилит свое влияние, но не нынешние акторы», - прокомментировал заявление Путина информационному агентству DEITA.RU политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Кто же возглавит новый влиятельный блок в российской власти, политолог сказать не решился.

«Вячеслав Володин вряд ли останется спикером в 2021-м году, а сменит ли его на этом посту нынешний администратор внутренней политики Кириенко – непонятно. Но я бы не стал это прогнозировать, исходя из разных функций этих политических менеджеров».

Илья Гращенков особо отметил тему расширения полномочий местных властей.

«Эту тему уже активно обсуждали ещё до послания, но вот Путин её озвучил. Это ответ на явно требуемую федерализацию, передачу новых полномочий регионам. Но в данном контексте полнота власти перейдёт скорее в руки мэров и глав районов, чем губернаторов».

Однако сценарий девяностых годов для главы государства неприемлем, считает эксперт.

«Путин явно хочет избежать той ситуации, которая сложилась в России в девяностые годы, когда местные элиты стали гораздо сильнее чем федеральные» - отмечает Гращенков.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с обращением к федеральному собранию, ключевыми темами которого стали вопросы демографии, повышения благосостояния россиян и грядущие внутриполитические изменения во власти.

Василий Кучин