В среду, 4 августа, на полях V Восточного экономического форума, проходящего на Русском острове во Владивостоке, прошло заседание президиума Госсовета, которое было полностью посвящено вопросу развития Дальневосточного региона до 2025 года с продлением до 2035-го, сообщает DEITA.RU.

Председателем мероприятия был не кто иной, как сам российский лидер Владимир Путин. Во время вступительной речи глава государства отметил, что главная задача, которая ставится перед любой программой, — улучшение качества жизни, которое должны почувствовать люди. Однако именно таких результатов президент сегодня и не видит на Дальнем Востоке.

По словам Путина, главный индикатор — численность населения. Если жить хорошо, значит — есть приток населения, а плохо — люди уезжают. На Дальнем Востоке, отметил Владимир Владимирович, данный индикатор находится в тревожной зоне. В большей части дальневосточных регионов численность населения снижается, где-то быстрее, где-то чуть медленнее.

Глава государства сразу отметил, что очевиден и приток населения в некоторые регионы, однако он не покрывает количество тех, кто уезжает.

К сожалению, данные статистики за 2018 год, представленные Росстатом, полностью подтверждают слова президента. Так, Хабаровский край в 2018 году покинули 6 216 человек, это при том, что всего в регионе проживают 1 321 454 гражданина, из них 617,5 тысячи в Хабаровске.

Приморье в прошлом году покинуло рекордное число граждан — 8 829 приморцев оставили край навсегда. На данный момент в регионе проживают 1 903 289 человек.

На Сахалине тоже ситуация, прямо скажем, не фонтан. На островах проживают 489 380 человек. При этом в 2018-м на материк уехали 1 215 человек. Из Приамурья, в котором проживают ни много ни мало, а 793 627 человек, тоже уезжают. Регион покинули 4 376 местных жителей.

Колыму оставили 3342 человека, при том, что всего в Магаданской области числится 141 033 гражданина РФ. В Еврейской автономии, если делать сравнительный анализ, отток население более существенный. В области на данный момент живут 159 955 человек, а за минувший год регион покинули 2144 человека.

В Бурятии, Забайкалье — регионах, которые совсем недавно присоединились к Дальнему Востоку — тоже отток населения. Из республики, правда, уезжают в три раза реже, чем из края.

Отмечается, что в общей сложности Дальний Восток оставили свыше 34,5 тысячи россиян.

Справедливости ради добавим, что на Камчатке, Чукотке и в Якутии заметен прирост населения.

Екатерина Брязгунова