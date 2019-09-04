Президент России Владимир Путин встревожен тем, что дальневосточники покидают регион, сообщает DEITA.RU.

Открывая заседание президиума Госсовета, Президент России Владимир Путин отметил, что с укреплением экономическойи инфраструктурной базы Дальнего Востока и повышении его инвестиционной привлекательности, произошли некоторые позитивные тенденции. Например, темпы роста промышленного производства в регионе за последние пять лет почти в три раза превышают среднероссийские.

Между тем, люди этого не чувствуют. По словам Путина, один из главных индикаторов – это численность населения, демографическая ситуация. «Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться. И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает, - тревожно констатировал Путин.

Проблема миграционного оттока населения с Дальнего Востока регулярно поднимается на заседаниях президиума Госсовета, проходящего в дни Восточного экономического форума. В прошлом году Путину доложили, что ситуация меняется, в том смысле, что темпы оттока снизились. Как видим, кардинальных изменений за год не произошло.

Дмитрий Санников