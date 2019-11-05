Путин ввел новые штрафы: полмиллиона придется заплатить

Штрафы до полумиллиона рублей ведены в России для бизнеса, сообщает DEITA.RU.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о том, что производителям и продавцам порошкового алкоголя придется заплатить за незаконную деятельность. Денежные взыскания будут наложены не только на юридические лица, но и на должностных и обычных граждан, об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Так, россиян ждут штрафы от пяти до 20 тысяч рублей. Должностные лица должны будут за нарушение закона заплатить от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 200 до 500 тысяч.

Отметим, в законе идет речь о спиртосодержащей продукции в виде порошка, которую можно превратить в алкогольный напиток. И особенно неважно предназначена она для принятия внутрь или нет.

Как отмечают эксперты, запрет на продажу так называемого сухого алкоголя уже введен в Европе и США, в 2018 году он был введен и в России. Теперь же президент Владимир Владимирович одобрил весомые штрафы. Главная причина, по которым власти категорически против подобных напитков, заключается в том, что во время разведения порошка могут быть нарушены дозировка или способ изготовления, что способно серьезно навредить организму человека, пояснили ранее к кабмине.

Стоит отметить, что ранее китайские журналисты раскрыли главные беды России. Речь идет о том, что российские мужчины массово страдают от алкоголизма из-за отсутствия в стране экономического роста.

Екатерина Брязгунова