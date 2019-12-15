Путин ввел новый налог в регионах страны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.RU.

Закон о налогообложении самозанятых граждан теперь распространится не на 4, а на 23 региона страны. Сейчас налог на профессиональный доход собирают только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. С 1 января 2020 года налог на самозанятых вводится на территории Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО, Республики Башкортостан.

Налог на профессиональный доход предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как считают в правительстве Дмитрия Медведева, эксперимент с самозанятыми показал хорошие результаты. А, стало быть, и граждан в других регионах страны следует обложить налогом с июля 2020 года. По информации Минфина, на налоговый учет встало около 240 тысяч самозанятых граждан в 4 регионах страны.

Пока же самозанятые государству откровенно не верят. По их мнению, при «засвете» в налоговой и выхода из «тени», нет никакой гарантии, что государство не решит потом брать налог в 13% вместо нынешних 3%. идею Минфина распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года вместо ранее намеченного срока можно объяснить лишь тем, что эксперимент с ним провалился на старте: обеспечивающие сами себя граждане не горят желанием встать и пойти вставать на учет в налоговую инспекцию.

Накануне стало известно, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к депутату Госдумы от Приморья Владимиру Новикову с ходатайством оказать содействие в решении вопроса о присоединении Приморья к ввдению налога на профессиональную деятельность. В январе 2020 года вопрос о присоединении дополнительных регионов к налоговому режиму для самозанятых планируется изучить в рамках рабочей группы Государственной Думы.

Дмитрий Санников