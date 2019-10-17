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19 Август 2019, 19:45

Путин ввел новый штраф на миллион

Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщает DEITA.RU.

Документом в КоАП вводится новая статья с административным штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Столь серьезная мера грозит за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей организацией или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

В регионах страны то и дело завозят детей в лагеря, часто – палаточные, которые никем не проверялись, и в специальный реестр не заносились.

Так, летом 2019 года приморские специалисты из комиссии, которая занимается летним отдыхом детей и их оздоровлением, при проверке наткнулась на неучтенный лагерь для детей. Лагерь располагался на острове Рейнеке, он представлял собой восемнадцать палаток в лесу, из которых две – для хозяйственных нужд. Документов и проверок н соответствие лагеря СанПин руководители не предоставили. Проверка застала в лагере восьмерых взрослых и двадцать одного ребенка

Внесение лагеря в специальный реестр – гарантия того, что его проверили все ответственные ведомства и выдали необходимые разрешительные документы. Работа лагерей, которых нет в реестре, незаконна.

Дмитрий Санников

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