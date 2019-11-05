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19 Август 2019, 19:45

Путин вводит новую налоговую льготу для всех

Путин

Летом следующего года россиян ждет новая налоговая льгота, обещанная президентом Владимиром Путиным в рамках одного из майских указов. Минфин разработал поправки в действующее законодательство, позволяющие гражданам оформлять налоговый вычет на абонементы в фитнес-залы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят на заседании в декабре. Предполагается, что уже летом две тысячи двадцатого года каждый россиянин сможет вернуть тринадцать процентов от суммы, потраченной на покупку оздоровительного абонемента. Правда, поправки оговаривают, что итоговая сумма не может превышать пятнадцать с половиной тысяч рублей, и не относится к компенсации затрат на покупку абонементов на различных спортивные мероприятия или приобретения спортинвентаря для занятий фитнесом.

Напомним, что инициатором новой налоговой льготы для всех жителей России стал президент Владимир Путин. Еще в мае глава страны поручит Минфину разработать поправки в действующее налоговое законодательство, которые в будущем станут хорошим стимулом для россиян регулярно заниматься спортом и придерживаться правил ЗОЖ. Срок исполнения поручения - до второго декабря текущего года.   

Отметим, ранее сообщалось о начале работы специалистов Минфина над законопроектом, вводящим налоговый вычет на различные мероприятия, связанные со спортом и оздоровлением населения. Точный перечень этих мероприятий на данный момент разрабатывается.

Кроме того, в следующем году в России могут быть приняты еще один поправки, которые позволят государству регулировать качество оказанных услуг в фитнес-центрах, а также гарантировать высокую профессиональную квалификацию тренеров.

Напомним, «спортивный» министр РФ Павел Колобков заявил, что на сегодняшний день около пятидесяти миллионов россиян регулярно занимаются любительским спортом. В рамках майских указов президента главному спортивному ведомству поручено за четыре года увеличить число «любителей физической культуры» до пятидесяти пяти процентов от общего числа населения. Таким образом, уже в две тысячи двадцать четвертом году более восьмидесяти миллионов россиян должны стать завсегдатаями спортплощадок, фитнес-залов и различных спортивных секций.

Екатерина Цой 

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