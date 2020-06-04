Путин ввёл режим ЧС в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил министру энергетики оперативно разобраться в причинах пожара на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Кроме этого, глава государства потребовал выяснить по какой причине о возникновении ЧП в городе стало известно лишь спустя два дня после того, как оно случилось.

Как отмечают эксперты, разлив нефтепродуктов из резервуаров местной ТЭЦ грозит серьёзной экологической катастрофой, т.к. горюче-смазочные материалы могут попасть в близлежащие реки.

Сама авария произошла ещё 29 мая. на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате разлилось около 20 тысяч кубометров топлива, после чего на месте происшествия произошло возгорание. Власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня в Норильске и на Таймыре, а также возбудили уголовное дело.

В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с Путиным заявил о необходимости повышения уровня ЧС в Норильске до федерального. Президент согласился с предложением профильного министра.

О первых результатах работы по устранению последствий аварии Зиничев должен доложить главе государства уже 5 июня.