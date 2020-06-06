Путин выбрал тех, кому можно ездить с мигалками

Президент России Владимир Путин разрешил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) оснастить свои автомобили «мигалками», сообщает ИА DEITA.RU.

Указ Президента России уже опубликован на официальном портале правовой информации. Двум федеральным службам разрешено оснастить «мигалкой» по одному автомобилю.

Сейчас использование проблесковых маячков на автомобилях разрешено 21 структуре, в том числе органам федеральной и региональной власти и РАН. Общее число автомобилей, на которых могут быть установлены проблесковые маячки, теперь составляет 641.