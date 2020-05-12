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Путин выплатит по 10 тысяч детям старше трех лет

Путин

Кроме того, детные семьи получат еще ряд поддерживающих мер

С 1 июня 2020 года каждая семья, имеющая в составе ребенка от 3 до 16 лет сможет получить по 10 тысяч рублей на одного несовершеннолетнего указанного возраста, сообщает ИА DEITA.RU.

Такое решение озвучил Владимир Путин во время своего обращения к нации 11 мая.

Глава государства отметил, что подать заявку на услугу можно уже с 12 мая – через портал «Госуслуги» или отделение ПФР.

К слову, семьи с детьми до трех лет будут в течение трех месяцев получать по 5 тысяч рублей. А пособие по уходу за ребенком вырастет в два раза и составит 6,7 тысячи рублей

Также выплаты с 1 июня ждут семьи с низким уровнем дохода – меньше прожиточного минимума на одного члена семьи. Они получат выплаты за детей от трех до семи лет. 

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