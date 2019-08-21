Глава государства еще раз подчеркнул, что развитие региона – это задача общенационального масштаба, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке меньше чем через месяц состоится Пятый Восточный экономический форум. Незадолго до его открытия президент России Владимир Путин поприветствовал всех гостей ВЭФ.

Как пишет РИА Новости, президент подчеркнул, что развитие Дальнего Востока, а также укрепление экономического и инновационного потенциала – важнейший приоритет государства на ближайшие годы. Также Владимир Путин подчеркнул, что это задача общенационального масштаба.

Те меры, которые сейчас принимаются для поддержки региона, местных жителей и бизнеса президент назвал беспрецедентными. Путин отметил, что Россия – крупнейшая евразийская держава, и мы заинтересованы в динамичном развитии Азиатско-Тихоокеанского региона.

Елена Миронова