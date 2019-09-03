Российский лидер Владимир Путин назвал чиновницу Иркутской области, назвавшую подтопленцев «бичевней», непорядочным человеком. Также он надеется, что глава региона сделает правильные выводы и примет нужно решение относительно данного специалисты, сообщает DEITA.RU.

Напомним, в начале августа в интернете появилась аудиозапись. В ней голос, якобы похожий на голос руководителя пресс-службы администрации Иркутской области Ирины Алашкевич, называет людей, пришедших на встречу с главой государства в пострадавшем от наводнения Тулуне, «бичевней». Она указывает, что у данных граждан «два класса образования». Кроме того, чиновница якобы критикует внешний вид подтопленцев. По мнению женщины, значительная часть людей, обратившихся за компенсацией, не достойны ее.

Накануне, в очередной приезд Владимира Путина в Тулун, граждане поинтересовались, каким образом президент может оценить слова чиновницы. Путин сказал, что не может выражаться нецензурно, поэтому скажет просто: она — непорядочный человек. Глава государства надеется, что губернатор примет нужно решение.

Ранее прошла информация о том, что в аудиозаписи найдены признаки монтажа. Такое заявление сделал глава региона Сергей Левченко.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного неуважительного отношения со стороны чиновников в отношении граждан. Так, чиновница из Екатеринбурга Ольга Глацких в 2018 году на встрече с молодыми гражданами заявила, что родителей не просили их рожать. Она это говорила в контексте помощи молодежи от государства.

Екатерина Брязгунова