Новости
Принято новое предложение Минфина о пенсиях
13 Сентябрь 2019, 02:31
Таких водителей спасут от камер и штрафов
13 Сентябрь 2019, 01:45
Путин высказался о слюнтяе на посту президента
13 Сентябрь 2019, 01:01
Популярный навигатор научился предупреждать о дорожных камерах
13 Сентябрь 2019, 00:16
Чиновников накажут за оскорбление простых россиян
12 Сентябрь 2019, 23:32
У футболиста украли часы на 23 миллиона рублей
12 Сентябрь 2019, 23:01
Путин высказался о слюнтяе на посту президента
13 Сентябрь 2019, 01:01
Путин рассказал, кто дает президенту мужество, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Лидер РФ Владимир Путин заявил, что сила президента и его мужество даются самими гражданами. В качестве примера такой поддержки он назвал ситуацию со вторжением боевиков В Дагестан, которое произошло в августе, в 1999 году.
По его словам, с такими замечательными женщинами и строгими, мужественными мужчинами быть иным попросту не получится. Тем более, что эти люди готовы идти на жертвы ради своей родины, добавляет президент, снова вспоминая события в Дагестане.
У нападающих на страну нет шансов, если люди готовы защищать ее, если президент видит поддержку людей. Это дает ему силы, говорит Путин.
Анастасия Туркова