Путин высказался о слюнтяе на посту президента

Путин рассказал, кто дает президенту мужество, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что сила президента и его мужество даются самими гражданами. В качестве примера такой поддержки он назвал ситуацию со вторжением боевиков В Дагестан, которое произошло в августе, в 1999 году.

По его словам, с такими замечательными женщинами и строгими, мужественными мужчинами быть иным попросту не получится. Тем более, что эти люди готовы идти на жертвы ради своей родины, добавляет президент, снова вспоминая события в Дагестане.

У нападающих на страну нет шансов, если люди готовы защищать ее, если президент видит поддержку людей. Это дает ему силы, говорит Путин.

Анастасия Туркова