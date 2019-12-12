Путин высказался о судьбе маткапитала

Изменения готовятся в систему этих выплат для многодетных, сообщает DEITA.RU.



Российский президент Владимир Путин рассказал о судьбе маткапитала в России. Заявления глава государства сделал на встрече с региональными уполномоченными по правам человека.

Как пишет РИА «ФАН», президент пообещал: дальнейшая индексация выплат будет. Кроме того, в России, возможно поменяют правила использования денег, полученных за рождение детей.

Так, Владимир Путин отметил, что вопрос использования средств материнского капитала на детские операции стоит рассмотреть. Президент заявил, что он не против и такого варианта использования детских денег.

Елена Миронова