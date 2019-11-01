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Путин выступил «за» ужесточение наказания для врачей
Президент прокомментировал ряд проблем в медицине в стране,
сообщает DEITA.RU.
В четверг, 31 октября, президент России Владимир Путин прибыл в Калининградскую область для проведения президиума Госсовета по здравоохранению. Перед заседанием глава государства провел встречу с общественностью.
Как пишет РИА Новости, Владимир Путин прокомментировал ряд вопросов в здравоохранении в стране. В частности, президент заявил, что все проблемы и их зацикленность оттого, что есть очень большой разрыв между государством и муниципалитетами.
Так, делать ремонты, повышать зарплаты должны, по-хорошему, муниципалитеты, но у них нет денег. Тогда приходится выделять их из федерального центра – и так много раз. По словам президента, эту проблему надо решать: оставить муниципалитетам самостоятельность, но наладить работу государство-регион-муниципалитет.
Еще одна тема, которую в своей речи затронул президент, – наказание для врачей. В частности, глава государства в целом поддерживает ужесточение наказания за ошибки врачей при осмотрах. Однако, по словам Владимира Путина, важнее сделать так, чтобы наказание стало неотвратимым для каждого.
Елена Миронова