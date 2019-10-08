Путин выступил за важную бюджетную реформу

Без нее регионы не могли выполнять его же поручения, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Госдумы по изменению схемы финансирования регионов. Как пишет «Российская газета», заявление сделал председатель ГД Вячеслав Володин.

Теперь профильным министерствам, в первую очередь, Минэкономразвития, придется изменить нормативную базу. Основной смысл реформ в том, чтобы переводить федеральные деньги регионам в январе, а не в середине года. Только так все работы можно будет проводить в срок, а не затягивать до последнего. В Госдуме уверены: сейчас множество поручений президента не реализуются именно по вышеуказанной причине.

Поправки необходимо проработать до конца этого года. Если это получится, регионы будут получать субсидии и другое финансирование сразу после принятия бюджета на год.

Елена Миронова