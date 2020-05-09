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Путин выступит с обращением к нации
Глава государства ещё раз обратится к народу
Сегодня, 9 мая, в день 75-летнего юбилей окончания Великой Отечественной войны с поздравлениями к гражданам выступит президент России Владимир Путин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин возложит цветы к Вечному огню в Москве и оттуда же в 10.00 по местному времени обратится к гражданам России.
Из-за эпидемии коронавируса в этом году День Победы проходит в России в основном в формате онлайн. Граждане смогут увидеть воздушную часть парада над Красной Площадью по телевизору.
Кроме этого, россияне смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" с помощью интернета.
Вечером во Владивостоке состоится праздничный салют в честь Дня Победы, подготовленный силами Тихоокеанского флота.