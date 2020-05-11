Путин выступит с обращением к россиянам

Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин выступит с очередным обращением к гражданам страны по поводу текущей ситуации, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

Ожидается, что выступление главы государства состоится во второй половине дня по московскому времени. Как стало известно, основной темой обращения Путина станет санитарно-эпидемиологическая обстановка в России.

Кроме этого, по предварительной информации, президент может также принять решение об увеличении количества нерабочих дней в мае. Во время прошлого выступления Путин распорядился назначить выходными несколько рабочих дней текущего месяца.

Несмотря на то, что изначально режим ограничений, связанных с распространением COVID-19, должен был закончиться 12 мая, руководство многих регионов страны, в том числе и Приморского края, решило продлить этот период до 31 мая включительно.