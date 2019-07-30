Глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с Путиным рассказал, кто виноват в росте тарифов в регионах, сообщает DEITA.RU.

Президент Владимир Путин вызвал главу ФАС по поводу жалоб россиян на необоснованный рост тарифов в регионах. Об этом Путину доложили в ходе «Прямой линии». Артемьев объяснил сложившуюся ситуацию «дырками» в законе, которые появились еще в девяностые годы.

Эти самые «дырки» позволяют отдельным городам и субъектам федерации повышать тарифы и при этом не выходить за рамки законодательства, пояснил он.

Глава ФАС отметил, что в 2016 году было зафиксировано 1423 случая завышения тарифов, а в 2018 - 498. Глава ФАС уверяет, что дырки уже практически закрыты и роста тарифов больше не будет.

Только если это лично согласует ФАС. А ФАС согласует, «если тариф будет ниже экономически обоснованного», уточнил Артемьев. В таком случае регион должен обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой одобрить повышение тарифов выше инфляции. В том случае ФАС несет ответственность за принятое решение и перед Путиным, и перед народом, заявил руководитель антимонопольной службы.

«Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена», - отрапортовал Артемьев, но нарвался на строгое замечание президента.

Владимир Путин отметил, что если история была бы завершена, народ бы не жаловался в «Прямую линию». Глава ФАС заверил Путина, что по ситуации, всплывшей на «Прямой линии», работа уже ведется, власти Омска уже снизили тарифы в два раза.

Президент все же потребовал, чтобы «слова и бумажки», которые производятся и пишутся в большом количестве на разных уровнях власти, работки для реальных людей в реальной жизни.

Артемьев пообещал нести за это полную ответственность.

Напомним, ФАС получило «втык» от президента посыле «Прямой линии», на которой главе государства жители Омска пожаловались на двойные тарифы на услуги ЖКХ, в том числе - вывоз мусора.

Василий Кучин