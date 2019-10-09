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Путин вызвал на ковер губернаторов
Отчитаться о работе предстоит и дальневосточникам, сообщает
DEITA.RU.
В Кремле сообщили журналистам о том, что у президента России сегодня состоится разговор с избранными в сентябре губернаторами. Также на заседании будут присутствовать члены правительства. Одна из тем для обсуждения – усовершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.
Всего в единый день голосования в 2019 году россияне выбрали себе 16 губернаторов:
Олег Хорохордин на Алтае
Валерий Лимаренко на Сахалине
Алексей Текслер в Челябинской области
Игорь Артамонов в Липецкой области
Денис Паслер в Оренбургской области
Александр Беглов в Петербурге
Олег Кувшинников в Вологодской области
Андрей Чибис в Мурманской области
Владимир Владимиров в Ставрополье
Андрей Бочаров в Волгоградской области
Игорь Бабушкин в Астраханской области
Бату Хасиков в Калмыкии
Роман Старовойт в Курской области
Вадим Шумков на Кургане
Александр Осипов в Забайкалье
Радий Хабиров в Башкортостане