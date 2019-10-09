Путин вызвал на ковер губернаторов

Отчитаться о работе предстоит и дальневосточникам, сообщает DEITA.RU.



В Кремле сообщили журналистам о том, что у президента России сегодня состоится разговор с избранными в сентябре губернаторами. Также на заседании будут присутствовать члены правительства. Одна из тем для обсуждения – усовершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

Всего в единый день голосования в 2019 году россияне выбрали себе 16 губернаторов:

Олег Хорохордин на Алтае

Валерий Лимаренко на Сахалине

Алексей Текслер в Челябинской области

Игорь Артамонов в Липецкой области

Денис Паслер в Оренбургской области

Александр Беглов в Петербурге

Олег Кувшинников в Вологодской области

Андрей Чибис в Мурманской области

Владимир Владимиров в Ставрополье

Андрей Бочаров в Волгоградской области

Игорь Бабушкин в Астраханской области

Бату Хасиков в Калмыкии

Роман Старовойт в Курской области

Вадим Шумков на Кургане

Александр Осипов в Забайкалье

Радий Хабиров в Башкортостане