telegr wh call

Новости

Власти Приморья придумали дополнительные условия для ипотеки Путина

9 Октябрь 2019, 08:45

ГИБДД исполнило волю Путина: тайная информация доступна каждому

9 Октябрь 2019, 08:15

Путин вызвал на ковер губернаторов

9 Октябрь 2019, 07:45

Синоптики сказали, когда в столице потеплеет

9 Октябрь 2019, 07:15

Холодной воды в столице не будет сутки

9 Октябрь 2019, 06:30

Кремль прокомментировал отставки губернаторов

9 Октябрь 2019, 05:45

Длинные выходные ждут россиян в ближайшее время

9 Октябрь 2019, 05:00

Темпы продажи жилья упали

9 Октябрь 2019, 04:35

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Путин вызвал на ковер губернаторов

Путин

Отчитаться о работе предстоит и дальневосточникам, сообщает DEITA.RU.

В Кремле сообщили журналистам о том, что у президента России сегодня состоится разговор с избранными в сентябре губернаторами. Также на заседании будут присутствовать члены правительства. Одна из тем для обсуждения – усовершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

Всего в единый день голосования в 2019 году россияне выбрали себе 16 губернаторов:

Олег Хорохордин на Алтае

Валерий Лимаренко на Сахалине

Алексей Текслер в Челябинской области

Игорь Артамонов в Липецкой области

Денис Паслер в Оренбургской области

Александр Беглов в Петербурге

Олег Кувшинников в Вологодской области

Андрей Чибис в Мурманской области

Владимир Владимиров в Ставрополье

Андрей Бочаров в Волгоградской области

Игорь Бабушкин в Астраханской области

Бату Хасиков в Калмыкии

Роман Старовойт в Курской области

Вадим Шумков на Кургане

Александр Осипов в Забайкалье

Радий Хабиров в Башкортостане

Читайте также:

Подмочившего репутацию губернатора ждет отставка

Стало известно, каких губернаторов скоро уберут

Кремль посоветовал губернаторам чаще плакать

Популярное

Госдума: Пенсионной реформы можно было избежать

Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Вот почему нельзя выкатывать бензин до загорания лампочки

Кожемяко отказался вернуть прямые выборы мэров
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...