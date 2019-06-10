Ролик о встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина побил рекорды просмотров и лайков в китайских социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

Встреча руководителей двух государств состоялась в рамках Петербургского экономического форума. Буквально одновременно с выходом новостных сюжетов о данном событии китайские блогеры выложили в социальные сети краткий ролик, сделанный на основе официальных новостных сюжетов. Менее чем за сутки пост набрал более 5 000 000 лайков и тысячи восторженных комментариев пользователей.

«Российский лидер весьма популярен в Китае, его образ даже иногда используется в рекламе либо российских товаров, либо товаров, которые ассоциируются с Россией, при этом о том получает ли Владимир Владимирович какие-либо отчисления от эксплуатации его образа доподлинно не известно, но едва ли это так», — рассказал DEITA.RU один из основателей компании Азия Медиа Глобал Никита Соколов.

«Весьма позитивно оценивается фигура Путина в Китае и в политическом плане, проводимая им международная политика импонирует китайской аудитории, а тот факт, что сюжет вызвал интерес именно у аудитории социальных сетей Китая, только подтверждает тот факт, что общественный интерес уходит именно в социальные медиа. В современном Китае традиционные СМИ - ТВ, радио, газеты, журналы поняли, что их ресурсы ограничены многими факторами – время эфира, плотность рекламы в час, количество страниц в журналах, вариативность рекламы и многое другое. И сегодня они уступили место в медийном мире новым продуктам, которые повсеместно захватили обыденную жизнь самого простого китайца. Weibo – аналог Твиттера, Weixin (он же Вичат) – мессенджер с расширенным функционалом и масса других. Так вот эти ресурсы безграничны в своих информационных масштабах», — рассказал DEITA.RU управляющий партнер Азия Медиа Глобал Алексей Гаврилов.

Алексей Егоров



















