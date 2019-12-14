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Путин взялся за медицину: грядут глобальные изменения
В России бумажные медицинские карты обменяют на электронные, сообщает DEITA.RU. Такое поручение дал российский лидер Владимир Путин.
Согласно поручениям по результатам президиума Госсовета, которые опубликованы на официальном интернет-ресурсе Кремля, переход с одной системы на другую будет поэтапный. До 15 апреля 2020 году все до единой медицинские организации должны подготовиться к такому переходу, а все системы в обязательном порядке защищены.
Отмечается, что до 2025 года на развитие первичного звена здравоохранения будет выделено порядка 550 млрд. При этом большая часть средства, а именно: 90 процентов, пойдут из федерального бюджета. Остальные — регионам придется добавить самостоятельно.
Ранее прошла информация о том, что все граждане, имеющие полис ОМС, могут не предъявлять его в медучреждении.
Екатерина Брязгунова