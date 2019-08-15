Президент Владимир Путин поддержал запрет на выделение операторам связи частот 5G, сообщает DEITA.RU.

Сейчас частоты 3,4–3,8 ГГц принадлежат военным, в этом регистре находятся секретные каналы связи.

Президент поддержал предложение Совета Безопасности, который выступает против совместного использования этих частот.

Ранее российские операторы связи обратились с просьбой выделить им этот диапазон для развития 5G-стандарта.

Власти предлагают операторам альтернативу - диапазон 4,4–4,99 ГГц. Однако это практически невозможно ввиду малой доступности и редкости оборудования, способного работать на этих частотах.

Кроме того, в основном такой диапазон используют для переговоров пилотов самолетов между собой и с диспетчерскими станциями, что также ограничивает его потенциал.

Примечательно, что еще в феврале президент наказал правительству и совету федерации перейти на этот стандарт в ближайшие пять лет.

В коммерческом сегменте 5G сейчас запущены в некоторых странах, но их немного. В частности, 5G активно используют США и Южная Корея.

Василий Кучин