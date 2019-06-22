Глава Российской Федерации Владимир Путин накануне подписал указа, согласно которому авиакомпаниям запрещено перевозить граждан в Грузию, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА «Новости».

Судя по документу, строжайший запрет на перевозки начнет действовать с 8 июля текущего года. Отмечается, что на данный момент запрет носит исключительно временный характер.

Как уверяет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это вынужденная мера, которая связана в первую очередь с «экстремистской деятельностью» в Грузии.

Дата — 8 июля — была выбрана целенаправленно. Именно в этот день большинство туров в Грузию будет прекращено.

Напомним, несколькими днями ранее в Тбилиси прошла акция протеста. Радикалы высказались против того, что кресло председателя грузинского парламента досталось российскому депутату Сергею Гаврилову.

В свою очередь, грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала Россию самым злейшим врагом и оккупантом.

Екатерина Брязгунова