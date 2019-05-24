Глава российского государства Владимир Путин запретил употреблять шампанское главному редактору RT Маргарите Симоньян, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал президент после вручения государственных наград в Кремле.

«Вам нельзя», — цитирует «Ъ» Владимира Путина. Также народный избранник добавил, что всякий раз, когда он встречает Маргариту Симоньян, женщина находится в положении.

Отметим, последние семь лет главный редактор RT живет с режиссером Тиграном Кеосаяном. На данный момент пара ждет третьего ребенка. Именитый корреспондент награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы.

Екатерина Брязгунова