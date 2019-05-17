Популярная схема дилеров может быть прикрыта, сообщает DEITA.RU.

В ходе встречи с активом Общероссийского народного фронта Владимир Путин пообещал изучить вопрос о запрете возвратного лизинга автомобилей. По словам обратившейся к президенту, более пяти тысяч владельцев авто лишились своих транспортных средств из-за того, что дилеры потребовали вернуть их обратно.

Такую возможность компаниям даёт действующий порядок и условия заключения договора. Президент сказал, что обязательно посмотрит как защитить россиян от подобной несправедливости.