Президент Владимир Путин заявил, что страна потеряет квалифицированные кадры, понизив чиновникам зарплату, что негативно отразится на стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». А вот повышать зарплаты рядовым трудящимся можно, добавил президент.

Также Путин обосновал немалые зарплаты лиц, занимающих должность топ-менеджера, но снова вернулся к тому, что нужно избегать огромной пропасти между заработками граждан разных профессий. В связи с последним были упомянуты учителя, другие работники сферы образования и медики. Допускать разрыв размеров зарплат в десятки раз нельзя, подчеркивает лидер страны.

Анастасия Туркова