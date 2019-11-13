Путин защитил женщин

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Глава государства подписал важный закон, сообщает DEITA.RU.

Российский президент подписал закон, важный для жителей сел. Теперь жензинам, работающим в селах, гарантирован сокращенный рабочий день. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Теперь в России законодательно гарантируется 36-часовой рабочий день для женщин в сельской местности. При этом Трудовой кодекс гарантирует размер зарплаты на прежнем уровне – без урезаний.

Напомним, авторами инициативы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от «Единой России». При этом сокращение рабочей недели для всех россиян все еще обсуждается. Многие сомневаются, что такое возможно.

Елена Миронова

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