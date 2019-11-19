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Путин затеял новый проект на Дальнем Востоке

Путин

Разговоры о строительстве моста-гиганта шли долгие годы, сообщает DEITA.RU.

Президент России Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена в Якутии. По сообщению «Коммерсанта», российский лидер «фактически одобрил» проект.

Как стало известно журналистам, с просьбой о строительстве моста в Якутии к президенту обратился губернатор Республики Айсен Николаев. На его письме Путин написал «ситуация дозрела до реализации». Также известно о соответствующем поручении правительству.

Так, глава Якутии Айсен Николаев предполагает, что строительство моста через Лену обойдется бюджету в 82,9 млрд рублей. Сам мост будет длиной в 3 километра, но к нему нужны подходы – это еще 11 километров дорог и развязок.

Елена Миронова

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