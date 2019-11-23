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Путин завел очаровательного друга

алиева

Президент России Владимир Путин принял в Ново-Огареве первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает официальный сайт Кремля, в ходе встречи Владимир Путин вручил Мехрибан Алиевой государственную награду Российской Федерации – орден Дружбы – за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Как отметил Владимир Путин, Азербайджан – это одна из стран бывшего Советского Союза, бывших республик Советского Союза, где отношение к русской культуре и к русскому языку поддерживается на самом высоком уровне.

«Само название ордена отражает то, что Вы делаете в отношении развития контактов между Азербайджаном и Российской Федерацией, оно так и звучит: орден Дружбы. Спасибо Вам большое за Вашу работу и за эту дружбу», - подчеркнул Владимир Путин.

Мехрибан Алиевой 55 лет. Она является полноценным членом клана Алиевых – как супруга президента Ильхама Алиева и невестка президента Гейдара Алиева. Кроме того, по отцу она из клана Пашаевых. Их называют одним из самых влиятельных семейных кланов Азербайджана — его представители занимают высокие посты в правительстве и академическом сообществе, а также связаны с крупным бизнесом в неэнергетическом секторе азербайджанской экономики.

Дочь Мехрибан Алиевой Лейла некоторое время была замужем за популярным в России музыкантом и предпринимателем Эмином Агаларовым. Но это уже совсем другой семейный клан.

Дмитрий Санников

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