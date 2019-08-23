Президент предостерёг угольные компании от самоуправства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин использовал встречу с губернаторами в преддверии всероссийского Дня шахтёра для того чтобы подчеркнуть важность экологической безопасности при добыче угля.

Президент отметил, что нельзя гнаться за миллионами тонн добычи полезного ископаемого в ущерб экологии и природе.

На встрече с главой государства присутствовали руководители регионов, в которых сосредоточены главные месторождения угля в России.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Экология" до конца 2024 года направят 4041 миллиард рублей.

Дмитрий Шевченко