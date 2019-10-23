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19 Август 2019, 19:45

Путин заявил о принятии судьбоносного решения

Путин

Российский президент Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось выйти на судьбоносное решение, сообщает DEITA.RU. Примечательно, что на встрече коллеги высшего звена обсуждали ситуацию в Сирии.

На данный момент Владимир Владимирович только сказал журналистам, что в результате шестичасовых переговоров удалось найти очень важное решение. При этом президент отметил, что его можно даже назвать судьбоносным.

О чем идет речь, Путин не сказал, однако уверил, что в ближайшее время министры иностранных дел обеих стран сделают заявление.

Также Путин сказал, что турецкий президент подробно объяснил ситуацию на сирийско-турецкой границе.

Екатерина Брязгунова

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