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Путин заявил о принятии судьбоносного решения
Российский президент Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось выйти на судьбоносное решение, сообщает DEITA.RU. Примечательно, что на встрече коллеги высшего звена обсуждали ситуацию в Сирии.
На данный момент Владимир Владимирович только сказал журналистам, что в результате шестичасовых переговоров удалось найти очень важное решение. При этом президент отметил, что его можно даже назвать судьбоносным.
О чем идет речь, Путин не сказал, однако уверил, что в ближайшее время министры иностранных дел обеих стран сделают заявление.
Также Путин сказал, что турецкий президент подробно объяснил ситуацию на сирийско-турецкой границе.
Екатерина Брязгунова