Источник изображения: kremlin.ru
Об этом сообщил официальный сайт Кремля, сообщает DEITA.RU.
Российский президент Владимир Путин накануне встретился с Папой Римским Франциском. Во время встречи понтифик вручил президенту медаль «Ангел-Хранитель мира».
Как написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, такая награда вручается раз в сто лет. Путин – ее пятый обладатель за последние 462 года.
Медаль,которую Папа Римский вручил российскому президенту, посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне», – написано на медали.
Елена Миронова
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