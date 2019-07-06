Об этом сообщил официальный сайт Кремля, сообщает DEITA.RU.



Российский президент Владимир Путин накануне встретился с Папой Римским Франциском. Во время встречи понтифик вручил президенту медаль «Ангел-Хранитель мира».

Как написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, такая награда вручается раз в сто лет. Путин – ее пятый обладатель за последние 462 года.

Медаль,которую Папа Римский вручил российскому президенту, посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне», – написано на медали.

Елена Миронова