Сотни тысяч вопросов россиян поступает в центр обработки обращений граждан прямой линии с Владимиром Путиным. За три дня до прямого эфира с Президентом России, их насчитали уже более 600 тысяч.

Обращаются к Владимиру Путину по самым разным поводам. Например, жители села Новоегорьевского Егорьевского района Алтайского края просят главу государства защитить их от комаров. «Мы ни в огород, ни скотине на улице находиться невозможно. Дети все искусаны, по улице пройти нельзя даже 50 метров», - пишут сельчане. Веря, что Путин все решит, защитит, спасет.

И подобных вопросов с мелкими для федерального уровня, но такими важными для отдельного гражданина проблемами, масса. Тысячи, десятки, сотни тысяч, абсолютное большинство из поступивших в центр обработки обращений прямой линии с Владимиром Путиным. Кому-то пьяный хулиган ногой помял двери машины, но участковый не принимает никаких мер. Кто-то никак не может получить жилье и продолжает жить в разваливающемся на глазах бараке. Кто-то сетует на то, автобусный маршрут отменили и теперь приходится добираться пешком или на попутных автомобилях.

Многие вопросы можно было бы решить на уровне мэра или, как максимум, губернатора. Но такова обратная сторона вертикали власти. Мэров сейчас в России фактически не выбирают, а назначают. В губернаторы без благословения тоже попасть крайне сложно. Если кто заартачится, то для него доблестный «уссурийский флот» найдется или пожарная команда «тушить» избирком приедет. Ну а на местах, как пишет один из подателей обращения Путину, «чиновники глухи и слепы к проблемам народа». Как-то стыдно и обидно за страну, когда Президент занимается вопросами сломанного лифта в подъезде или графиком движения трамвая в отдаленном районе города.

Потому и сядут в очередной раз трясясь перед телевизором чиновники от Чукотки до Калининграда. А ну как удивят Президента граждане неприятной неожиданностью об истинном положении дел в регионе. Прищурится недобро Путин, да и примет чуть позже кадровые решения, отстраняющие от такой привычной «кормушки».

Только тягостнее все это Президенту с каждым годом. Как метко замечает в письме Путину донской казак Руслан Бирюков, «В последнее время я все чаще вижу в ваших глазах грусть и усталость. Иногда я задаюсь вопросом: «а есть ли рядом с Вами молодой, достойный стать преемником и продолжателем Ваших Великих дел?…» Надеюсь, есть».

Дмитрий Санников