Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о приглашении Президента России Владимира Путина на свадьбу, сообщает DEITA.RU.

Бывший руководитель австрийского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала Puls 4 рассказала, что во время визита Владимира Путина в Вену в июне 2018 года, она как раз заказала в типографии приглашения на свадьбу.

Все приглашения были розданы, а одно осталось. Посоветовавшись с мужем, пара решила вручить его Владимиру Путину. «Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые», – рассказала Карин Кнайсль.

Свадьба состоялась 18 августа 2018 года в австрийском городе Грац. Владимир Путин посетил празднование в качестве гостя и подарил молодоженам самовар, старинную масловыжималку и картину. Президент России станцевал с Карин Кнайсль и произнес тост на немецком языке.

Дмитрий Санников