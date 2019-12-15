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Путина просят снизить пенсионный возраст

пенсионер - Pixabay

Демографические проблемы России требуют политической воли по самым разным вопросам. В том числе - и в сфере пенсионного законодательства. С предложением уменьшить возраст выхода "на покой" для многодетных матерей выступают эксперты-экономисты, сообщает DEITA.RU

В частности, на своей страничке в социальной сети Facebook с аргументами напрямую к президенту России Владимиру Путину обратился доктор экономических наук, Никита Кричевский. Эксперт раскритиковал текущее положение дел в демографической сфере. "Мер поддержки рождаемости как-то действительно недостаточно", - отметил он. 

Один из главных тезисов, которые пытается донести Кричевский, заключается в том, что нужно уменьшить возраст выхода на страховую пенсию до 55 лет - для женщин, родивших четверых детей. А для тех матерей, что произведи на свет пятерых малышей, он предлагает уменьшить возраст выхода сразу до 50 лет.  В то же время Кричевский предлагает оптимизировать вопросы маткапитала (не выдавать его единовременно, а по отдельности, за каждого ребенка, начиная со второго). Приводит он и аргументы в пользу снижения ипотечной ставки до 2% для семей с двумя и более детьми. Отдельного внимания, по его словам, заслуживает ситуация с приемом на работу и в вузы многодетных матерей. 

"Предусмотреть административную и, если нужно, уголовную ответственность (при систематических нарушениях) за отказ в приеме на работу матерей с двумя и более детьми", - утверждает доктор экономических наук Никита Кричевский в одном из своих тезисов.

Евгений Черемухин

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